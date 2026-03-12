Madrid'de Savaş Karşıtı Eylem - Son Dakika
Son Dakika Logo

Madrid'de Savaş Karşıtı Eylem

Madrid\'de Savaş Karşıtı Eylem
12.03.2026 22:51
Madrid'de yapılan insan zinciri ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de kent merkezinde toplanan bir grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın verdiği karşılığı protesto etmek için "insan zinciri" eylemi yaptı.

"Silahlanma ve Askerileşme Karşıtı Asamblea" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılan insan zinciri eyleminde, "Silahlanmaya, savaşa, NATO'ya hayır" çağrısında bulunuldu."

İspanya'nın referandumla NATO üyesi olmasının 40. yıl dönümüne denk gelen eyleme, Podemos partisinin lideri Ione Belarra da katıldı.

İspanya genelinde hafta sonunda "Savaşa hayır" gösterileri düzenlenecek

Diğer yandan İspanya'da 143 sivil toplum kuruluşu ve kültür-sanat dünyasından 200 kadar sanatçının imzasının olduğu bir manifesto yayımlanarak, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırılarına karşı 14 Mart Cumartesi günü ülke genelinde gösteri çağrısı yapıldı.

"Orta Doğu'daki Savaşı Durdurmalıyız" başlıklı manifestoya iktidardaki koalisyon hükümetinin ortakları Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakı da destek verdi."

Manifestoda, "Tüm demokratları bu saldırganlığı kınamaya, uluslararası hukuku savunmaya ve Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya çağırıyoruz. Bu barış, Gazze'deki soykırıma son verilmesini de içermelidir." ifadelerine yer verildi.

Gösterilerin Madrid ve Barselona başta olmak üzere ülkedeki tüm büyük kentlerde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İspanya, İsrail, Madrid, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de Savaş Karşıtı Eylem

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Madrid'de Savaş Karşıtı Eylem - Son Dakika
