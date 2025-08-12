Maduro: ABD Barışın Düşmanı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ilişkileri sürdürme konusunda iyi niyetli olduklarını ancak ABD'nin barışın başlıca düşmanı olduğunu söyledi.

Özel bir televizyonda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, isim vermeden ABD hükümetinin, kendisinin yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarma kararına değindi.

Maduro, Venezuela'nın koka bitkisi yetiştiriciliğinden ve kokain laboratuvarlarından arınmış bir ülke olduğunu dile getirerek, "Venezuela, kokain imha etmede rekor kırmış bir ülke. (ABD) İlişkileri sürdürme konusunda iyi niyetliyiz. Ancak barışın birçok düşmanı var, ABD, barışın başlıca düşmanıdır." ifadesini kullandı.

Bolivarcı devrime sızmış bazı ajanların farkında olduklarını vurgulayan Maduro, "Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Tüm maskeler düşecek, maskeleri düşüyor da zaten. Vatanseverler hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmaz, biz şantaja boyun eğmeyiz." dedi.

Maduro, ABD'nin ülkede ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla birçok örgüte fon sağladığına dikkati çekerek, "Kanıtlar tamamen ortaya çıktı ve sözde sivil toplum örgütlerinden teröristleri aklamak için doğrudan talimat alıyorlar. 28 Temmuz seçimlerinde bu faşist komandoları görmüştük." diye konuştu.

Kendisini destekleyen her kesime teşekkür eden Maduro, "Ülkenin her köşesinde gerçekleşen, dayanışmanın, birlikteliğin, ulusal birliğin, halk-asker-polisi kapsayan mükemmel ve neşeli kaynaşmanın bu güzel gösterileri için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Maduro, komşu ülke Kolombiya ile işbirliğine hazır olduklarını kaydederek, "Barış, entegrasyon ve işbirliği için çalışmalıyız, birbirimize iyilik yapmalı, kardeşler olarak sahip olduğumuz farklılıkları kabul etmeliyiz." dedi.

Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya ile Venezuela'nın uyuşturucu kaçakçılığına karşı birlikte çalıştığını ve ekonomik alanlarda ittifak kurduğunu hatırlattı.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirilmiş, Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülün 50 milyon dolara yükseltildiği duyurulmuştu.

Maduro'nun 2024 seçimlerinin galibi olarak tanınmadığı ve Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul edilmediği aktarılan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedilmişti.