Maduro'dan Askeri Müdahale Çağrısına Sert Yanıt - Son Dakika
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Maduro'dan Askeri Müdahale Çağrısına Sert Yanıt

Maduro\'dan Askeri Müdahale Çağrısına Sert Yanıt

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uluslararası askeri müdahale çağrılarına sert tepki gösterdi.

16.01.2025 10:46
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine yönelik uluslararası askeri müdahale çağrılarında bulunan kesime "sert" tepki gösterdi.

Maduro, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte 2024 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Venezuela'ya uluslararası askeri müdahale yapılması için çağrıda bulunan Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanlarından Alvaro Uribe ile Ivan Duque'yi hedef alan Maduro, güvenlik güçlerine teyakkuza geçmeleri talimatı verdi.

Maduro, "Narko paramiliterler Alvaro Uribe ve Ivan Duque'nin suç dolu tehditlerini ciddiye alalım ve hazırlıklı olalım. Tüfeklerinizin bakımlarını yapın çünkü bu kutsal topraklar yabancı paramiliterin ya da emperyalistlerin küstah çizmelerine asla boyun eğmeyecek." ifadesini kullandı.

Ülkesinin daima barıştan yana olduğunu dile getiren Maduro, Uribe ve Duque'nin ülkeyi karıştırmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) ve Hızlı Reaksiyon Birimleri (URRAS) mensuplarından, ülkenin Kolombiya ve Brezilya sınırlarını şu andan itibaren yakından takip etmelerini istedi.

Ülkede 2024'te ciddi bir ekonomik büyümenin yaşandığını ve enflasyonun yüzde 48'e düşürüldüğünü hatırlatan Maduro, makroekonomik istikrarı pekiştirmek için stratejik alanlarda yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Uribe'den uluslararası silahlı müdahale çağrısı

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için 10 Ocak'ta yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Maduro'nun halkın iradesine darbe yaptığını ileri sürmüştü.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe, 11 Ocak'ta Maduro'nun görevden alınması için uluslararası bir askeri müdahale çağrısında bulunmuş ve müdahalenin Birleşmiş Milletler desteğiyle yapılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maduro'dan Askeri Müdahale Çağrısına Sert Yanıt - Son Dakika

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