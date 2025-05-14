Maduro, Göçmenleri Geri Getirme Müjdesi Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından sınır dışı edildikten sonra El Salvador'daki bir hapishanede tutulan Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Maduro, söz konusu kişilerin El Salvador'daki "mega hapishanede" hukuksuz şekilde tutulduğunu savundu.

Hapishaneyi "toplama kampına" benzeten Maduro, şu ifadeleri kullandı:

"Toplama kamplarında tutulan 253 kişinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Onları bir Venezuela uçağıyla getirtmek için çalışma yürütüyoruz. Bu gençler yargılanmadan, hakim karşısına çıkarılmadan, savunma hakkı verilmeden ve herhangi bir suç işlemeden orada zorla tutuluyorlar."

Öte yandan Maduro, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ü, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler konusunda sessiz kalmakla eleştirdi.

ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalı bir ailenin 2 yaşındaki kızlarının aileden koparıldığını dile getiren Maduro, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün sessizliğini görmek üzücü. Bu, suç ortağı bir sessizliktir, korkakça bir sessizliktir. Size bunun sözünü veriyorum, er ya da geç o çocuğu annesine geri getireceğiz. Sessizliğin olmadığı tek yer, Venezuela'nın annelerinin ve büyükannelerinin kalpleridir." dedi.

Arizona'da Venezuelalı bir göçmen aile, küçük bir trafik ihlali sonrası gözaltına alınmıştı. Anne ve iki çocuğu hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilirken, 2 yaşındaki kızları ABD'de kalarak ailesinden ayrılmıştı.