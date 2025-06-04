Maduro ve Kalibaf'tan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştü.

Maduro, Latin Amerika turu kapsamında Venezuela'yı ziyaret eden Kalibaf'ı, başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda kabul etti.

Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Venezuela ve İran arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kalibaf'a ziyareti için teşekkür eden Maduro, "Kalibaf ile harika bir toplantı yaptık. Halklarımızın yararına olacak, farklı alanlarda geliştireceğimiz eylemler hakkında konuştuk. Bolivarcı Barış Diplomasisi, yeni dünyanın inşasında bizi birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, görüşmenin sonunda Maduro'ya, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin maketini hediye etti.

Kalibaf, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile yaptığı görüşmede ise İran'ın, Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımları karşısında verdiği desteğin altını çizdi.