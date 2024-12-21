Magdeburg'ta Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı - Son Dakika
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Magdeburg'ta Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Kentte hüzün hakim.

21.12.2024 20:46
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen, 5 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından kentte hüzün hakim.

AA muhabiri, Magdeburg'ta saldırının düzenlendiği Noel pazarına çiçek bırakan Almanlarla görüştü.

Noel pazarının hemen karşısında bulunan ve Alman Başbakan Olaf Scholz'un da çiçek bıraktığı Johannis Kilisesi'nin önü, Magdeburg'ta yaşayan halk tarafından ziyaret akınına uğradı.

Kilisenin önüne çiçek bırakan ve mum yakan bazı ziyaretçilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bırakılan çiçeklerin bazılarının üzerine "Neden?" ve "Bu nefret niye" şeklinde yazılar konuldu.

Buraya çiçek bırakanlardan Alman Clara Schmidt, saldırıdan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Buradaki atmosfer çok üzücü. Hissettiğim şey keder ve hüzün." dedi.

Schmidt, kendisinin Noel pazarına gitmek istediğini ancak gidemediği ama arkadaşlarının gittiğini aktararak, "Olayı öğrendiğimizde hemen arkadaşlarımızı aradık ve sorduk. Şans eseri hepsi hemen geri bildirimde bulundu." diye konuştu.

Kentin ruh halinin ortada olduğunu ve herkesin çok duygusal bir durumda olduğunu dile getiren Schmidt, "Nefretin körüklememesini istiyoruz. Çünkü özellikle sosyal medyada yaşananlar çok kötü. Bu nefret eylemi, nefreti daha da körüklüyor. Bu yanlış tepki çünkü nefret yalnızca daha fazla nefret yaratır. Buradan mesajım bir arada kalın, birlikte olun, birbirinizi rahatlatın, birbirinize yardım edin ve sevgi nefretten daha güçlü olmalıdır. Bu tür eylemlerden almamız gereken en önemli şey budur. Sevgi nefretten daha güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir Alman, saldırı anında evde olduğunu ve saldırıyı medyadan duyduğunu belirterek, "Hissettiğim şey tam bir şok, yıkılmış durumdayım." dedi.

Görülen her şeyin korkunç olduğunu ifade eden genç Alman, "Gerçekten hatırlanması gereken şey ölenler. Konu araçsallaştırılmamalı." diye konuştu.

Saldırganın kimliği konusuna da değinen Alman, "Benim için bu tamamen alakasız, bu süreçte ölen insanlarla ilgili ve herhangi bir spekülasyona katılmak konuyu tamamen başka yere çekmek olur" ifadesini kullandı.

Genç Alman, 19 Aralık 2016'da Berlin'deki Noel pazarına yapılan saldırıda da Berlin'de olduğuna işaret ederek, "O sırada Berlin'deydim ama Noel pazarında değildim. Ama o güçsüzlük hissini biliyorum. Sonuçta hiçbir yerde yüzde 100 güvenlik yok. Her zaman risk vardır. Bence bu tür şeyleri önlemek çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, Türk yaralıları ziyaret etti

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, saldırıda yaralanan ve vücutlarında kırıklar oluşan Ali ve Aylin Temel çiftini kaldıkları hastanede ziyaret etti.

Arıkan, çifte "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından AA muhabirine konuşan Arıkan, "İki vatandaşımızın durumu iyi. Hayati tehlikeleri yok. Kendilerine geçmiş olsun dedik ve acil şifalar diledik." dedi.

Arıkan, yerel makamlarla irtibat halinde olduklarını ve süreci takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin resmi açıklamada bulunduğunu hatırlatan Arıkan, kendisinin de Alman halkına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dilediğini kaydetti.

Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Magdeburg'ta Noel Pazarı Saldırısı: 5 Ölü, 200 Yaralı - Son Dakika

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