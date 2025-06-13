Magnesia Antik Kenti'nde Hristiyanlık Dönemi Bulguları - Son Dakika
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Magnesia Antik Kenti'nde Hristiyanlık Dönemi Bulguları

Magnesia Antik Kenti\'nde Hristiyanlık Dönemi Bulguları
13.06.2025 11:59
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Germencik'teki kazılarda, Geç Roma-Hristiyanlık dönemine ait ilk somut bulgulara ulaşıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, kentin daha önce bilinmeyen Geç Roma-Hristiyanlık ve Beylikler dönemi arasındaki tarihsel sürece ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Efsaneye göre, Teselya'dan gelen Magnetler tarafından kurulduğuna inanılan 2400 yıllık antik kentteki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında devam ediyor.

Dönemindeki Efes, Priene ve Tralleis kentlerini birbirine bağlaması nedeniyle ticari ve stratejik açıdan önem taşıyan Magnesia, Artemis Kutsal Alanı, Agora, Zeus Tapınağı, Çarşı Bazilikası, Theatron, Gymnasiın-Hamam kompleksleri ile 40 bin kişilik stadyum-hipodrum gibi yapı ve yapı kalıntılarını bünyesinde barındırıyor.

Magnesia, dönemin en önemli dinsel etkinliklerinden olan Artemis Festivali'nin yapıldığı kentler arasında da öne çıkıyor.

Bu yılki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Çerkez Musa Camisi'nin yanındaki alanda sürdürülüyor.

"Şimdiye kadar somut bulgunun olmadığı Hristiyanlık dönemine ait ilk izlere ulaştık"

AA muhabirine açıklama yapan Doç. Dr. Kökdemir, daha önce hiç bilinmeyen bir alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bugüne kadar 400 metrekarelik bir alanı açığa çıkardıklarını anlatan Kökdemir, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar somut bulgunun olmadığı Hristiyanlık dönemine ait ilk izlere ulaştık. Bulduğumuz yapı kompleksinin Hristiyanlıkla Geç Doğu Roma dönemi arasında inşa edildiğini değerlendiriyoruz. Kazılarda bulduğumuz ve iyi korunduğunu gördüğümüz freskler bize milattan sonra beşinci yüzyıldan itibaren dini amaçla kullanılan büyük bir kompleksin içinde olduğumuzu gösteriyor. Çok özel buluntular bulduk. Mesela bir bronz kandil var. 4. yüzyılla 6. yüzyıllar arasında tarihlendirilebilecek tam paganizmin sonlanıp Hristiyanlığın öne çıktığı döneme ait olabilecek bir buluntu. Sikkeler ve mimari detaylar da aynı şeyi söylüyor. Kısacası Magnesia'nın hiç bilinmeyen bir yapısı gün ışığına çıkıyor. Muhtemelen de hiç bilinmeyen bir tarih dönemi yani erken Hristiyanlık ile Beylikler dönemi arasındaki eksik bölümü dolduracak bir çalışma içerisindeyiz."

Doç. Dr. Kökdemir, Magnesia'da Hristiyanlık dönemine ait böyle bir yapının ilk defa gün ışığına çıktığına işaret etti.

Bugüne kadar antik kentin 4. yüzyıldan sonraki yerleşim durumuna ilişkin hiçbir bilgilerinin olmadığını anlatan Kökdemir, "Aslında ufak buluntular da bize bunu sağlamıyordu ama şu anda bir mimarinin içerisindeyiz ve buradaki çıkacak her detay bize Hristiyanlık dönemini ve Beylikler dönemi öncesindeki süreci satır satır anlatacak." ifadelerini kullandı.

Kökdemir, kazıyı tamamladıktan sonra yüzeye çıkarılan alanı ziyaretçiye açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Germencik, Kültür, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Magnesia Antik Kenti'nde Hristiyanlık Dönemi Bulguları - Son Dakika

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