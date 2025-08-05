Mahama: Afrika Sağlıkta Egemen Olmalı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika ülkelerinin sağlık sistemlerinde tam egemenlik sağlaması gerektiğini belirtti.

Mahama, başkent Akra'da düzenlenen Afrika Sağlık Egemenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel sağlık yönetişiminin ciddi bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin sağlık sistemlerinde tam egemenlik sağlaması gerektiğini belirten Mahama, kıtanın artık dış yardımların pasif alıcısı değil, kendi sağlık kaderinin mimarı olması gerektiğini vurguladı.

"Afrika artık hasta değil; sürücü, yazar, mimar ve kendi sağlık kaderinin savunucusu olmalıdır." diyen Mahama, kıtanın sağlık geleceğini kendi ihtiyaçları, öncelikleri ve yeniliklerine göre şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.

Mahama, savaşlar, pandemiler, ekonomik şoklar ve artan eşitsizlikler gibi küresel krizlerin, mevcut sağlık sistemleri ve yönetişim yapılarının yetersizliğini ortaya çıkardığını anlattı.

Yardımın azalmasıyla kazanımlar tehdit altında

Afrika'nın son yıllarda çocuk ve anne sağlığı, ilaç erişimi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi alanlarda ilerleme gösterdiğini dile getiren Mahama, 2023'te kalkınma yardımlarındaki ciddi düşüşün bu kazanımları tehdit ettiğini söyledi.

Mahama, anne sağlığı programlarının durduğunu, aşı tedariklerinde gecikmeler yaşandığını ve temel ilaçların raflardan kaybolduğunu kaydetti.

Gana'daki sağlık merkezlerinin neredeyse tamamen işlevsiz hale geldiğine dikkati çeken Mahama, "Bunun sadece bir finansman sorunu değil, aynı zamanda ortak sorumluluk anlayışının eksikliği ve hayal gücü yetersizliğinden kaynaklanıyor." dedi.