Mahama'dan Orta Doğu Gerilimine Çağrı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmaların durdurulması ve tarafların diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tanzanya'nın Arusha şehrine ziyarette bulunan Mahama, Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan ile görüştü.

Mahama, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinde artan askeri gerilimin Afrika ekonomileri üzerinde ciddi etkiler doğurabileceğini belirtti.

ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmaların durdurulması gerektiğini söyleyen Mahama, tarafları diyalog masasına dönmeye davet etti.

Mahama, Orta Doğu'yu küresel petrol arzının merkez üssü olarak nitelendirerek, çatışmaların sürmesi halinde petrol fiyatlarındaki yükselişin Afrika ülkelerinde ekonomik baskıyı artıracağına işaret etti.

"Çatışmaların sona ermesini ve bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için diyaloga dönülmesini istiyoruz." diyen Mahama, ham petrol fiyatlarının varil başına 91 doların üzerine çıkmasının net ithalatçı ülkeleri doğrudan etkilediğini vurguladı."

Mahama, özellikle Gana gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde petrol fiyatlarındaki artışın ulaşım maliyetlerini yükselttiğini, mal ve hizmet fiyatlarını artırdığını ve hane halkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinin olası ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Mahama, "Bu tür dalgalanmaların olacağını biliyoruz ancak halkımızı korumak için gerekli önlemleri almalıyız." ifadelerini kullandı.