Mahama'dan Orta Doğu Gerilimine Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahama'dan Orta Doğu Gerilimine Çağrı

03.03.2026 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Orta Doğu'daki çatışmaların durdurulması için diyalog çağrısında bulundu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmaların durdurulması ve tarafların diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tanzanya'nın Arusha şehrine ziyarette bulunan Mahama, Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan ile görüştü.

Mahama, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinde artan askeri gerilimin Afrika ekonomileri üzerinde ciddi etkiler doğurabileceğini belirtti.

ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmaların durdurulması gerektiğini söyleyen Mahama, tarafları diyalog masasına dönmeye davet etti.

Mahama, Orta Doğu'yu küresel petrol arzının merkez üssü olarak nitelendirerek, çatışmaların sürmesi halinde petrol fiyatlarındaki yükselişin Afrika ülkelerinde ekonomik baskıyı artıracağına işaret etti.

"Çatışmaların sona ermesini ve bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için diyaloga dönülmesini istiyoruz." diyen Mahama, ham petrol fiyatlarının varil başına 91 doların üzerine çıkmasının net ithalatçı ülkeleri doğrudan etkilediğini vurguladı."

Mahama, özellikle Gana gibi enerji ithalatına bağımlı ülkelerde petrol fiyatlarındaki artışın ulaşım maliyetlerini yükselttiğini, mal ve hizmet fiyatlarını artırdığını ve hane halkı bütçeleri üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Afrika ülkelerinin olası ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Mahama, "Bu tür dalgalanmaların olacağını biliyoruz ancak halkımızı korumak için gerekli önlemleri almalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahama'dan Orta Doğu Gerilimine Çağrı - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 03:42:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Mahama'dan Orta Doğu Gerilimine Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.