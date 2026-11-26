(İSTANBUL) - Gazeteci Hadi Özışık, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğu ve "kent uzlaşısı" adı altında örgütün kurucularından birinin kardeşinin başkan yardımcısı yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı gün gazeteci Hadi Özışık, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'ın PKK kurucularından Akif Kılıç'ın kardeşi olduğu ve "kent uzlaşısı" adı altında örgütün kurucularından birinin kardeşinin başkan yardımcısı yapıldığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Kılıç'ın suç duyurusu üzerine Özışık hakkında açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Özışık hakkında "iftira" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, Özışık'ın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamındaki "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında kaldığına ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, "yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin kanaat oluşmadığı ve benzer nitelikte çok sayıda suçtan ceza aldığı" gerekçesiyle Özışık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve ertelemedi.