Mahkeme kocasını tüfekle öldüren sanığa haksız tahrikle 16 yıl 8 ay hapis verdi - Son Dakika
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Mahkeme kocasını tüfekle öldüren sanığa haksız tahrikle 16 yıl 8 ay hapis verdi

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Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi, kocasını tüfekle öldüren tutuklu sanığı haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapse mahkûm etti. Duruşmada beraatini ve ceza alması halinde ev hapsiyle tahliyesini isteyen sanık, öldürme niyeti olmadığını savunmuştu.

Kocaeli'de kocasını tüfekle öldüren tutuklu sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.O. (28) ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, niyetinin öldürmek olmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Ceza alması halinde ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmek istediğini belirten sanık, "Hayatım boyunca susarak, sessiz çığlıklar atarak insanlardan yardım bekledim ama kimse duymadı. Kendisinden iliklerime kadar korkuyordum. Kızıma kavuşmak, ailemin yanına gitmek istiyorum. Böyle olmasını istemezdim." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Olay

İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde 19 Temmuz 2025'te F.O. ile kocası Şükrü O. (30) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.O. evdeki tüfekle eşine ateş etmişti.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şükrü O'nun yaşamını yitirdiği belirlenmiş, gözaltına alınan F.O. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeKocaeliGüncelSon Dakika

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