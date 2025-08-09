Mahmud Esad Coşan Doğum Günü Anması - Son Dakika
Mahmud Esad Coşan Doğum Günü Anması

09.08.2025 12:00
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, 90. doğum yılında Azebler Namazgahı'nda anıldı.

İlmi, akademik, kültürel eserleri ve sosyal çalışmalarıyla tanınan merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, "Doğuş Azebler İşrak İbadeti"nde yad edildi.

Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC Vakfı) tarafından "Dost ve Müttefik Olarak Allah Yeter" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve sabah namazıyla başlayan buluşmaya 10 bine yakın davetli katıldı.

Vakıf yetkilisi Adil Yücel Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun çok güzel bir kalabalıkla gerçekleştirildiğini belirterek, "Azebler Namazgahı'nda programımız bu sene üçüncü kez yapılıyor. Geçtiğimiz senelerde burada yine buna benzer bir kalabalıkla gerçekleştirmiştik. Çok şükür, bu sene daha da bir kalabalık oldu." dedi.

Azebler Namazgahı'nın tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Genç, "Öncelikle Çanakkale'deyiz, mükemmel bir topraktayız. Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan hocamızın doğduğu topraklar burası ve kendisini doğumunun 90. yılında yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Genç, Osmanlı Devleti'nin ve Türkiye sınırları içindeki namazgahların en eskisi olarak bilinen mekanın inşa amacının sefere çıkan Osmanlı donanmasına ait Azebler olarak adlandırılan bekar donanma erlerinin sefere çıkmadan önce namaz kılıp dua etmeleri olduğunu anlattı.

Bu nedenle yad programının yapıldığı mekanın da önemli olduğunu vurgulayan Genç, "Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan, hem akademik hem de ilim irfan yönüyle çok önemli bir zattır. Tasavvufi anlamda da çalışmaları mevcuttur. Doğumunun 90. yılında şu anda burada kendisini yad ediyoruz. Şu anda buraya Türkiye'nin 81 ilinden otobüslerle, özel araçlarla katılan arkadaşlarımız mevcut. Aynı zamanda yurt dışından da yine bugüne özel, buraya gelen, buralarda konaklayan vatandaşlarımız mevcutlar." değerlendirmesini yaptı.

"Buradaki bütün esnaf bizlere güler yüzlü davrandı"

Katılımcıların Gelibolu'ya buradaki havayı solumak, özel bir mekanda birbirleriyle görüşmek ve yad programına katılmak için geldiklerini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Arkada müthiş bir ekip var. Yaklaşık bir aydır burada çalışmalar devam ediyor. Gerekli yasal izinler, valilik izinleri, kaymakamlıklar, belediye başkanı hepsiyle burada irtibatlı bir halimiz söz konusuydu. Tabii buralara gelip gittikçe de buradaki bütün esnaf bizlere bu noktada güler yüzlü davrandı. Burada bulunduğumuz için mutluluklarını dile getirdiler. Biz de onları üzmemek adına elimizden gelen her şeyi yaptık."

Bu sene "Dost ve Müttefik Olarak Allah Yeter" temasının seçildiğine dikkati çeken Genç, "Programların her sene bir teması var. Bu seneki teması da buydu. Biz bunu düstur ediniyoruz. Dost olarak ve müttefik olarak Allah bize yeter diyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında yapılan konuşmalarda ise yalnızca kendi dönemini değil, bugünü ve yarını da etkileyen ilmi, aksiyoner duruşu ve manevi önderliğiyle yad edilen Mahmud Esad Coşan'ın hayatı, ilmi ve duruşu ele alındı.

Prof. Dr. Coşan'ın kendi sesinden konuşmaları dinlendi

Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, ilahi söylenmesi, Coşan'ın kendi sesinden konuşmalarının dinlenmesiyle devam eden program, güneş doğup, kerahet vakti çıktıktan sonra iki veya dört rekat kılınan nafile bir ibadet olan işrak namazıyla sona erdi.

Açık hava mescidi olarak düzenlenen namazgah ve çevresindeki programda, doğumunun hicri 90. yılı olan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın yanı sıra, iki sene önce vefat eden eşi Hacer Muhterem Coşan için de dualar edildi.

Buluşmaya katılanlara çorba, glutensiz ekmek, soğuk su ve şerbet ikram edilirken, programın tamamlanmasının ardından Azebler Namazgahı ve çevresi, gönüllüler tarafından temizlendi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Doğum Günü, Esad Coşan, Güncel, Yaşam, Son Dakika

