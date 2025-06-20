Mahmud Halil Kefaletle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Mahmud Halil Kefaletle Serbest Bırakıldı

20.06.2025 21:37
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Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, Filistin'e destekten dolayı gözaltındaydı.

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

The New York Times'ın haberine göre, Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, mart ayından bu yana Louisiana eyaletindeki ICE tesisinde tutulan Halil'in durumuna ilişkin karara vardı.

Yargıç Farbiarz, Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığına dikkati çekerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Farbiarz, 12 Haziran'daki kararında ise Halil'in Başkan Donald Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edilemeyeceğine karar vermişti.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Yargıcı Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada Filistin'e destek gösterilerine öncülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA

Politika, Filistin, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmud Halil Kefaletle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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