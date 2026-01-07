Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Bir Araya Geldi

07.01.2026 13:51  Güncelleme: 15:11
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kentpark'ta düzenlenen öğle yemeğinde Mahmudiyeli kadınlarla bir araya gelerek dayanışma ve komşuluk hukukunun önemine dikkat çekti. Buluşmada, Eskişehir'in kültürel zenginliği ve birliktelik vurgulandı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kentpark'ta düzenlenen öğle yemeğinde Mahmudiyeli kadınlarla bir araya geldi. Bu tür buluşmaların önemine dikkat çeken Ünlüce, "Bu birliktelikler komşuluk hukukunu yeniden canlandırıyor, dayanışma ve samimiyeti güçlendiriyor" dedi.

Mahmudiye'den kent merkezine gelen kadınlar, Kentpark'ta düzenlenen öğle yemeğinde ağırlandı. Buluşmaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve çok sayıda Mahmudiyeli kadın katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, dayanışma ve birliktelik vurgusu yapıldı.

"Türkiye olarak kültürel açıdan zengin bir mozaik yapısına sahibiz"

Eskişehir'in bir marka şehir haline geldiğini belirten Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, "Eskişehir'imiz bugün bir marka şehir haline gelmiştir. Bu değeri her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Özellikle Ayşe Başkan'ın göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu başarılı çalışmalar, adeta soyadıyla özdeşleşen bir başarı ve ün kazandırmıştır. Türkiye olarak kültürel açıdan zengin bir mozaik yapısına sahibiz. Bu çeşitlilik, bizi güçlü ve özel kılan en önemli değerlerimizden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; hep birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde daha nice güzel yıllara ulaşmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bu birliktelikler komşuluk hukukunu yeniden canlandırıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise yoğun hayat temposuna dikkat çekerek, bu tür buluşmaların önemine vurgu yaptı. Ünlüce, "Bazen hayatın temposu hepimizi yorabiliyor. Ev işleri, çalışma hayatı ve günlük sorumluluklar arasında küçük molalara ihtiyaç duyuyoruz. Bu tür buluşmalar hem ruhen dinlenmemize, psikolojik olarak kendimizi daha iyi hissetmemize vesile oluyor. Aynı zamanda komşularımızla, mahallemizle ve ilçemizde yaşayan insanlarla bir araya gelerek güzel bir günü birlikte paylaşmış oluyoruz. Bu birliktelikler komşuluk hukukunu yeniden canlandırıyor, dayanışma ve samimiyeti güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Mahmudiyeli kadınlar ise kendilerine böyle bir gezi ve buluşma imkanı sunulmasından dolayı Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
