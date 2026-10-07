Mahmut Arıkan: "Cevdet Yılmaz'ın bugün Meclis'e gelmesinin bir karşılığı yok. Kurt masal anlatacak" - Son Dakika
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Mahmut Arıkan: "Cevdet Yılmaz'ın bugün Meclis'e gelmesinin bir karşılığı yok. Kurt masal anlatacak"

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Mahmut Arıkan: "Cevdet Yılmaz\'ın bugün Meclis\'e gelmesinin bir karşılığı yok. Kurt masal anlatacak"
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon krizine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapacağı sunuma ilişkin "Meclis'e gelmesinin bir karşılığı yok. Kurt masal anlatacak" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise  kurumların başındaki isimlerin görevden alınması ve uzmanlardan oluşan "24 saat çalışacak" dinamik bir görev gücü kurulması gerektiğini belirterek, "Bunlar olmadan bu iş yönetilmez, yapılmaz, insanlarda güven de oluşturamaz" dedi.

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon krizine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapacağı sunuma ilişkin "Meclis'e gelmesinin bir karşılığı yok. Kurt masal anlatacak" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise  kurumların başındaki isimlerin görevden alınması ve uzmanlardan oluşan "24 saat çalışacak" dinamik bir görev gücü kurulması gerektiğini belirterek, "Bunlar olmadan bu iş yönetilmez, yapılmaz, insanlarda güven de oluşturamaz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bugün TBMM Genel Kurulu'nda sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin milletvekillerine yapacağı sunuma ilişkin beklentileri sorulan Babacan, "Şimdi ne kadar da bilgilendirme olsa, baştan düğmeler yanlış iliklenmeye başlandı. Yani alttan düğmeleri yanlış iliklerseniz iki yaka yukarıda bir araya gelmez" yanıtını verdi.

Kurumların başındaki insanların derhal görevlerini bırakması çağrısını yineleyen Babacan, "Bırakmıyorlarsa görevden ayrılmaları gerekiyor. ya da görevden alınmaları gerekiyor. Bunlar henüz yapılmadı. Çok aktif, dinamik bir görev gücü kurulması gerekiyordu. Bu işi 24 saat çalışacak, ceketini çıkaracak, kolları sıvayacak, bu işin tekniğini bilen uzmanlardan oluşan bir görev gücü kurulması gerekiyordu. Hala bu kazayı yapan ya da bu suçu işleyen insanlardan oluşan kurumlar var ve bunlar görevden el çektirilmeden ve bu dinamik bir yönetim kurulmadan bu işin çözülmesi mümkün olmayacak. Sayın Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, bu dediklerimiz olmadan bu iş yönetilmez, yapılmaz, insanlarda güven de oluşturamaz" dedi.

Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında Meclis'e çağrıda bulunarak seçimlere ilişkin, "2028'de yapalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha aday olsun" sözleri de soruldu. Anayasa'da istisnai bir madde bulunduğunu vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

"'Erken seçim Cumhurbaşkanı değil de Meclis kararı olursa, görevdeki Cumhurbaşkanı eğer ikinci dönemdeyse bir dönem daha aday olabilir' diye. Şimdi bu istisna maddesini 2028'in normal seçim tarihine çok yakın bir şekilde kullanırsanız bu işin doğal akışına ve Anayasa'nın o maddesinin ruhuna aykırı olur. Bu bir. İkincisi, unutmayalım, Sayın Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanlığı 2014'te başladı. Yani hepimiz sayı saymayı biliyoruz. 2014 bir, 2018 iki, 2023 üç, şimdi dördüncü dönemi konuşuyoruz. Çünkü Anayasa'nın iki dönem, hadi bilemezseniz üç dönem kuralının bir ruhu var, bir anlamı var, bir amacı var. O işin ruhu şu anda çalışmadı, çalışmıyor. Biz bununla ilgili 2023 seçimlerinden önce itiraz dilekçesini YSK'ya verdik DEVA Partisi olarak. Ama YSK dedi ki, '2018'de anayasa değişti, biz o gün kilometreyi sıfırladık, onu dönem olarak saymıyoruz' dedi. Biz katılmıyoruz ama YSK'nın verdiği karar neyse o karar çerçevesinde bugüne kadar bu işler geldi."

ARIKAN: "YILMAZ'IN MECLİS'E GELMESİNİN BİR KARŞILIĞI YOK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın bugün Meclis'e gelmesinin "bir karşılığı" olmadığını söyleyen Mahmut Arıkan, "Kurt masal anlatacak. 2018 Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nden sonra bu hükümetin çok daha ufak krizleri bile çözemediğini beraber gördük. Çözebildiği hiçbir kriz yok. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu neticesinde çıkan krizi de bugünkü konuşma, bugünkü açıklamaların çözümüne yönelik bir hamle olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan ayrıca, Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin soruya da "Burası bir hukuk devleti. Eğer Cumhurbaşkanı erken seçim olduğunda aday olabiliyorsa seçimden birkaç hafta, birkaç ay önce değil bugün olması gerekir. Böyle oyun oynar gibi bir hafta önce seçim yapalım, Cumhurbaşkanı adayının önünü açalım... Bu, hukuk devletine yakışık bir hadise değil" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
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