Mahmut Tanal, Adliye Ablukası Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Mahmut Tanal, Adliye Ablukası Hakkında Konuştu

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde polis ablukasını eleştirerek, vatandaşların demokratik eylem haklarını kullanmalarına izin verilmediğini söyledi. Tanal, mevcut hukuku 'sivil faşizm hukuku' olarak nitelendirirken, meydanların insanların nefes alma yerleri olduğunu belirtti.

31.01.2025 13:22  Güncelleme: 15:17
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(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde; "Burada adliye ablukaya alınmış durumda. Ben 64 yaşındayım, 1980 asker darbesi dönemin de bu şekilde ablukaya alınmazdı. 12 Eylül hukuku bir faşizm hukukuydu. Şu andaki hukuk, sivil faşizim hukuku. 12 Eylül hukukunu arar duruma geldik. O dönemde bu şekilde polis araçlarıyla meydanlar doldurulmazdı. Vatandaşlar meydana gelirdi ama görüyorsunuz burada polis araçlarıyla meydanlar dolduruluyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal şunları söyledi:

"Burada adliye ablukaya alınmış durumda"

"Şu anda alanda 30-35'in üzerinde alan var. Bu alanı polis otobüsleriyle dolduruyorlar ki vatandaş alana gelmesin. Alanı kapatmak istiyorlar. Gelen araç burada Allah rızası için bu gelen vatandaşlarımız bir silahsız. İki, barışçıl. Üç, demokratik eylem hakkını bu meydanda kullanıyorlar. ve bu meydanı gittikçe daraltıyorlar. Bu meydanı polis araçlarıyla doldurup insanların gelmesini engellemek için yapıyorlar. Burada adliye ablukaya alınmış durumda. Ben 64 yaşındayım, 1980 asker darbesi dönemin de bu şekilde ablukaya alınmazdı.

"12 Eylül hukukunu arar duruma geldik"

12 Eylül hukuku bir faşizm hukukuydu. Şu andaki hukuk, sivil faşizim hukuku. 12 Eylül hukukunu arar duruma geldik. O dönemde bu şekilde polis araçlarıyla meydanlar doldurulmazdı. Vatandaşlar meydana gelirdi ama görüyorsunuz burada polis araçlarıyla meydanlar dolduruluyor. Amaç, insanlar meydanlara gelmesin. Meydanlar, şehirler insanlar için vardır. İnsan odaklı bir şehirde meydanlar insanlara ayrılmıştır. Bu meydanlar insanların nefes alma yerlerdir. Eğer siz bu şekilde araçlarla doldurup insanları meydanlardan atarsanız burası bir polis devleti olur. Biz asla ve asla polis devletine, asla ve asla faşizme geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmut Tanal, Adliye Ablukası Hakkında Konuştu - Son Dakika

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