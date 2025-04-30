Mahmut Tanal'dan Silivri Cezaevi Açıklaması

(ANKARA)- Silivri Cezaevi'ndeki gençleri ziyaret eden Milletvekili Mahmut Tanal, "Tutukluluk süresi 30 günü geçen öğrencilerin, bilgilendirilmeden SEGBİS üzerinden savunmaları alınmak isteniyor. Mesai sonuna sıkıştırılan bu işlemler, savunma hakkını fiilen ortadan kaldırıyor" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Silivri Cezevi'nde tutuklu bulunan gençleri ziyaret ettiğini belirtti. Tanal görüşmeye ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Bugün Silivri Cezaevi'nde 15 tutuklu gençle görüştük. Vardığımız sonuç nettir: Tutukluluk süresi 30 günü geçen öğrencilerin, bilgilendirilmeden SEGBİS üzerinden savunmaları alınmak isteniyor. Mesai sonuna sıkıştırılan bu işlemler, savunma hakkını fiilen ortadan kaldırıyor. Bu tablo; Anayasa'nın 36. maddesine (hak arama hürriyeti), AİHS'nin 6. maddesine (adil yargılanma hakkı), CMK 101/3'e (tutukluluk incelemesi usulü) aykırıdır. Savunma hakkı bilinçli kullanılamıyorsa, yapılan işlem adil değil, göstermeliktir. Gençlerin özgürlük hakkı, idarenin keyfi uygulamalarına kurban edilemez! Adalet, zamana karşı yarış değil, hukuka sadakatle yürütülmesi gereken bir süreçtir!"