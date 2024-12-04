Mahruki'nin Tutuklanmasına İddianame - Son Dakika
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Mahruki'nin Tutuklanmasına İddianame

Nasuh Mahruki hakkında 'yanıltıcı bilgi' suçlamasıyla bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

04.12.2024 18:36
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama kararı verilen AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'yle ilgili iddianame hazırlandı. Bir yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Nasuh Mahruki 20 Kasım'da ifade için gittiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Mahruki hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Mahruki'nin belli haklardan mahrum bırakılması de istendi. İlk duruşma 26 Aralık'ta yapılacak.

İddianamede, Masuki'nin; Türk Ceza Kanunu'nun, "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmünü düzenleyen 217-A maddesince cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Mahruki'nin sosyal medya paylaşımıyla ilgili de şunlara yer verildi:

"Şüphelinin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler ile toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen 'seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, bir kişiye birden fazla oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya yasa dışı vatandaşlık verildiği, ülkemize çok sayıda cihatçı teröristin alındığı ve seçim sonuçlarına göre bu teröristlerin harekete geçirilmesiyle devletin yıkılması ile sonuçlanacak olan iç savaşın çıkacağı' şeklinde anlaşılmasında duraksama bulunmayan hususları, ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgi şeklinde paylaşması ile; halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiğinin, ayrıca eylemin sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım şeklinde tezahürü ve söz konusu paylaşımların belirsiz sayıda kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması karşısında aleniyet unsurunun bulunduğunun ve nihayet paylaşım içerikleri ve paylaşımların görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunun kabulü gerekmekle;..."

Kaynak: ANKA

Nasuh Mahruki, Ahmet Yener, YSK Başkanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aralık, Güncel, Hukuk, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahruki'nin Tutuklanmasına İddianame - Son Dakika

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