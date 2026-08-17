Mahsur Keçilerin Kurtuluşu
Şırnak'ta kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı.
İlçeye bağlı Faraşin Yaylası'nda hayvancılık yapan Ahmet Ölmez, 4 keçisinin eksik olduğunu fark etti.
Keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını belirleyen Ölmez, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılan 4 keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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