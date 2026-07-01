Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

01.07.2026 18:56
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Safranbolu'da tel örgülerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından güvenle kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir halı sahanın çevresini saran tel örgülerinin üst kısmına çıkan ve bulunduğu yerden inemeyen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi Sefa Sokak'taki halı sahada tel örgülerin üst bölümünde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde indirdi.

Kedinin kurtarılma anı çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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