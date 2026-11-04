Maine Eyalet Sekreteri Bellows, yüzde 65-70 seçmen katılımında rekor bekliyor - Son Dakika
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Maine Eyalet Sekreteri Bellows, yüzde 65-70 seçmen katılımında rekor bekliyor

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Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, eyalette seçmen katılımının yüzde 65 ila 70 arasında olabileceğini ve yeni bir rekor kırma yolunda ilerlediklerini belirtti. Bellows, sandık merkezlerinde şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

ABD Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, seçimlere katılım oranında rekor kırma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Yerel basına demeç veren Bellows, eyalette devam eden seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eyaletin Portland, South Portland, Westbrook ve Biddeford'daki sandık merkezlerinde incelemelerde bulunan Bellows, "Yüksek seçmen katılımıyla yine sorunsuz, güvenli ve emniyetli bir seçim süreci yaşıyoruz. Seçim görevlileri ve sandık sorumluları mükemmel bir iş çıkarıyor. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Bellows, Maine'de oy kullanma hakkına sahip kişiler arasında seçimlere katılım oranının yüzde 65 ila 70 arasında gerçekleşebileceğini vurgulayarak, "Yeni bir rekor kırma yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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