Makao\'da Uluslararası Seyahat Fuarı Düzenlendi

MAKAO, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da, "Küresel Yakınsama, Geleceğin Ufukları" temasıyla düzenlenen 14. Makao Uluslararası Seyahat Fuarı, 59 ülke ve bölgeden 700'ün üzerinde turizm işletmesi ve kamu kurumunun yanı sıra 600'den fazla davetliyi bir araya getirdi.