Bahçelievler'de, makas atarak ilerlediği tespit edilen sürücüye 121 bin lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Bahçelievler'de makas atarak seyrettiği videonun sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçti.
Kimliğinin M.T. (29) olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "trafik kural ihlalini özendirici görüntüleri sosyal medya ve benzeri platformlarda paylaşmak" maddelerinden 121 bin lira para cezası uygulandı.
Ayrıca, sürücünün ehliyeti ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Makas Atan Sürücüye 121 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?