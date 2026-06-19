İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sanal Devriye çalışmaları' kapsamında; sanal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, Avcılar D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün G.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan G.Y. hakkında 'Makas atmak' ve 'Yakın takip' suçlarından toplam 95 bin lira para cezası uygulandı. Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün boyunca el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Makas atan sürücüye 95 bin lira ceza - Son Dakika
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