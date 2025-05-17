Makedonya'da Yeni Fabrika Temeli Atıldı - Son Dakika
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Makedonya'da Yeni Fabrika Temeli Atıldı

Makedonya\'da Yeni Fabrika Temeli Atıldı

Şahterm Grubu, Üsküp'te 25 milyon avroluk yatırımla rezistans fabrikasının temelini attı.

17.05.2025 16:41
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Bursa'da faaliyet gösteren Şahterm Şirketler Grubunca Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yatırımı planlanan rezistans fabrikasının temeli atıldı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Üsküp Serbest Bölgesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, fabrika yatırımının ilk aşamada 25 milyon avroluk sermayeyle başlayacağını ve ilk etapta yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Yatırım bedelinin bir süre sonra 50 milyon avroyu ve çalışan sayısının da 500'ü aşmasının planlandığını belirten Mickoski, şöyle devam etti:

"Bu proje, yalnızca yatırım değil, aynı zamanda Makedonya'nın ihracat kapasitesine ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacak bir hamledir. Son ekonomik göstergeler de bizlere umut vermektedir. Ekonomik göstergeler ve veriler, ülkemizin doğru yolda ilerlediğini açıkça ortaya koymaktadır. Hükümetimiz tüm zorluklara rağmen her bir vatandaşımız için mücadele vermeye devam etmektedir ve başaracağımıza inancımız tamdır.

Bu doğrultuda kıymetli yatırım için Şahterm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin'e ülkemizin potansiyeline güvenip yatırım yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle birlikte daha geniş ufuklara ve başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün yalnızca bir fabrikanın değil, üreten, çalışan ve geleceği inşa eden bir Makedonya'nın temelini atıyoruz."

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da dünyanın önde gelen beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri markalarına ısıtıcı ve rezistans üreten firmanın, Kuzey Makedonya'da fabrika kurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin derin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Ulusoy, "Türk firmaları, bu güzel ülkede yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayarak hem ülkenin kalkınmasına hem de ihracatın gelişimine katkı sunmaktadır. Bizler de Türk iş insanlarını Kuzey Makedonya'da yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bugün temelini atacağımız bu fabrika, Kuzey Makedonya'da ülkemizi gururla temsil eden firmalar arasında yerini alacak, ülke ekonomisine ve ihracatına sağlanan katkıyı artıracaktır." dedi.

Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Murat Evke ise Kuzey Makedonya'nın, stratejik konumu ve dinamik ekonomisiyle yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğuna işaret ederek, "Bugün burada atılan bu temel, yalnızca bir fabrikanın değil, aynı zamanda Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluğun ve işbirliğinin de sembolü olacaktır. Bu yatırımın hem yerel ekonomiye hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bölgede iş dünyasına her zaman destek olmayı, yatırımları teşvik etmeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmayı temel hedeflerimiz arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstihdamı 1000 kişiye çıkarma hedefi

Şahterm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin de şirketlerinin üç fabrikada 800 çalışanıyla üretiminin yüzde 60'ını dünyanın beş kıtasına ihraç eden konuma ulaştığını bildirdi.

Son 10 yıldır globalleşmek için büyük arayış içerisinde olduklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ABD'nin Chicago sanayi bölgesi, Rusya ve çeşitli diğer destinasyonlarda fizibilite çalışmaları yaptık. Sanayici arkadaşlarım bilir, fizibilite genellikle yatırımın ekonomik geri dönüşünü ifade eder ancak benim fizibilite anlayışım sadece bununla sınırlı değildir. Birinci sac ayağı, yatırım yapılacak ülkenin komşularıyla barış içinde yaşayan, iç huzuru olan bir ülke olmasıdır. Diğer sac ayağı, ülkenin yatırımcıyı ne kadar istediğini gösteren teknik, ticari ve sosyal imkanlardır.

Sayın Başbakan, büyük onurla söylemek isterim ki ülkeniz bu şartları büyük ölçüde karşıladığı için bu yatırımı gerçekleştirmeye karar verdim. Ayrıca belirtmek isterim ki Makedonya'da herhangi bir pazarım bulunmamaktadır. Üretimim yüzde 100 ihracata yönelik olacak ve Makedonya'ya döviz kazandıracaktır. Yatırımcıya yönelik bugünkü konukseverliğiniz önümüzdeki 5 yıl boyunca devam ederse 5 yıl içinde bu yatırımı 100 milyon avroya ulaştırarak 1000 kişiye istihdam sağlayan bir kompleks haline getireceğim."

Konuşmaların ardından Başbakan Mickoski'ye plaket takdimi sonrası butona basılarak fabrikanın temeli atıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Makedonya, Ekonomi, Finans, Güncel, Üsküp, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makedonya'da Yeni Fabrika Temeli Atıldı - Son Dakika

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