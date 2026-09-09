Makine ve Kimya Endüstrisinden Mısır'da "Zafer" adımı - Son Dakika
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Makine ve Kimya Endüstrisinden Mısır'da "Zafer" adımı

Makine ve Kimya Endüstrisinden Mısır\'da "Zafer" adımı
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- MKE Genel Müdürü İlhami Keleş: "Yüzde yüz Mısır hukukuna göre, hisselerinin tamamı MKE'ye ait olan 'Zafer' adıyla bir şirket kurduk" "(MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi) Mısır da bununla ilgileniyor ve Mısır'a da TOLGA satışı yaptık" "(MKE TOLGA) Mısır'ın askeri araç üretme kabiliyeti var. Mısır'ın o kabiliyetiyle bizim kule ve komuta kontrol sistemi, hard kill, soft kill çözümlerimiz, bütün bunların entegre edildiği müşterek bir üretim üzerinde ilerliyoruz"

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Mısır'ın başkenti Kahire'de kurdukları şirkete ilişkin, "Yüzde yüz Mısır hukukuna göre, hisselerinin tamamı MKE'ye ait olan 'Zafer' adıyla bir şirket kurduk." dedi.

Keleş, Mısır'ın El Alamein kentinde düzenlenen, "El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı"nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mısır ile Türkiye arasında dost ve müttefik olarak çok değerli bağlar olduğunu vurgulayan Keleş, "Mısır müşterek tarihi bağlarımızın olduğu, müşterek dinimizin olduğu ve politik olarak da çok yakınlık duyduğumuz bir ülke. Dolayısıyla Mısır'la bir şey yapıyor olmak bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Keleş, MKE'nin Mısır'ı bir "pazar" olarak görmekten ziyade, "ortak işler yapmak" için odaklandığını belirterek, "Buradan hemen önce Saraybosna'daydık. Hatta Saraybosna'da şöyle de bir güzellik oldu. Saraybosna'da ilk defa bir savunma sanayi fuarı yapıldı ve o ilk fuarın ilk sözleşmesini biz Mısır'la yaptık. Hemen akabinde de buraya denk geldi takvim olarak. Hemen arkasından çıktık buraya geldik." şeklinde konuştu.

"Mısır'la bir sözleşme yaptık"

Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile patlayıcılar başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini içeren bir mutabakat zaptı imzaladıklarının bilgisini veren Keleş, "Mısır'la, müşterek enerjetik malzemeler, patlayıcı malzemelerinin üretilmesi, çeşitli mühimmat ekipmanlarının birlikte üretilmesine ilişkin olarak bir sözleşme yaptık." dedi.

Keleş, özellikle asimetrik tehdit türlerinin çeşitlenmesinin ardından MKE TOLGA'ya ilginin arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır da bununla ilgileniyor ve Mısır'a da TOLGA satışı yaptık. TOLGA'yı aynı zamanda sadece Mısır için değil, arkası da gelecek. TOLGA'yı envantere sokmak adına şimdi sembolik bir satış yaptık. Ama Mısır'daki bu bizim kuracağımız joint venture (ortak girişim) üzerinden bütün Afrika pazarına, artık Körfez'e pazarlayacak şekilde de bir altyapı oluşturuyoruz. Burada Mısır'ın askeri araç üretme kabiliyeti var. Mısır'ın o kabiliyetiyle bizim kule ve komuta kontrol sistemi, hard kill, soft kill çözümlerimiz, bütün bunların entegre edildiği müşterek bir üretim üzerinde ilerliyoruz. O nedenle buradaki partnerimiz TOLGA sistemlerini de bu fuarda istedi."

MKE'nin, geçmişe sari mühimmat ve silah üretme kabiliyetiyle oluşturmuş olduğu "know-how" stokunun çok kıymetli hale geldiğine dikkati çeken Keleş, "Şimdi bütün ülkeler bu tür üretimleri kendi ülkelerinde yapma gayreti içerisine giriyorlar. Öyle olunca bizim teknoloji transfer kabiliyetimiz ürün ihracatının önüne geçmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Lokalizasyon anlamında da bir şey yapıyor olacağız"

Keleş, birden fazla ülke ile ihracatın yanı sıra ortak üretim mekanizmaları için de görüştüklerini ifade ederek, "Daha önce bahsetmiştik Kanada'da joint ventureler kuruyoruz. Oradaki süreçler devam ediyor. Şimdi buranın hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde birtakım yatırımları konuşuyor olacağız. Uzak Asya, Malezya, Endonezya oralarda ciddi altyapılar oluşuyor ki Malezya'da bir ihaleye girdik. O girmiş olduğumuz ihale kapsamında orada lokalizasyon konusu da var. Dolayısıyla lokalizasyon anlamında da bir şey yapıyor olacağız." şeklinde konuştu.

Farklı ülkelerle de temaslarını sürdürdüklerini belirten Keleş, "Dünyanın dört bir tarafında bu yeteneklerimizle hem üretim ağımızı, hem networkümüzü hem de pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Şu an tabii uluslararası konjonktür de buna çok müsait. Onu da değerlendirme derdindeyiz." ifadesini kullandı.

Keleş, Mısır ile imzalanan ortak üretim anlaşmasına ilişkin şunları anlattı:

"Yüzde yüz Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı MKE'ye ait olan 'Zafer' adıyla bir şirket kurduk. Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'da MKE adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak hem de burada kuracağımız joint venturelerde ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız. Dolayısıyla burada MKE'nin, Mısır hukukuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip bir firması oldu. Böylece MKE, tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi Mısır'da da kendi tüzel kişilikleriyle var olmaya devam ediyor olacak."

Zafer isimli şirketin Kahire'de kurulduğunu ifade eden Keleş, "Burada bizim diğer firmalar ya da yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Bu şekildeki Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki hatta Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Mısır, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makine ve Kimya Endüstrisinden Mısır'da 'Zafer' adımı - Son Dakika

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