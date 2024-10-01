MAKTEK Avrasya Fuarı Açıldı

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TALAŞLI imalat, metal işleme ve otomasyon sistemleri gibi sektörler için düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı açılış töreni İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl ' Dijital Dönüşüm ' temasıyla 8'inci kez kapılarını açan fuar, 5 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle gerçekleşen fuarda, CAD/ CAM/ CAE & PLM Yazılımları, CNC Kontrol Sistemleri, CNC ve Universal Talaşlı İmalat Makineleri, Endüstri 4.0 ve IIoT Sistemleri ve Robotik benzeri birçok alanda ürün sergileniyor. Ziyaretçilere son teknoloji ürünleri, sektör trendleri ve iş birliği fırsatları sunmayı hedefleyen fuar, 120 bin metrekarelik alan ve 14 salonda binin üzerinde firma ve firma temsilcisine ev sahipliği yapıyor. Fuara Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan gibi ülkeler başta olmak üzere Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan ve Hollanda gibi yaklaşık 90 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Açılış töreni gerçekleşen fuara Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Oleg Korobchenko, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MİB Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

AKYÜZ: VERİMLİLİK TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ

Fuarda binin üzerinde makine sergileneceğini belirten TİAD 23'üncü Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, "Bu fuar, makine yapan makinelerin fuarıdır. Bir şey üretmek istiyorsanız önce bu fuara gelip gezmeniz gerekiyor. Makine, otomobil, uçak ya da medikal malzeme yapacaksanız fuarımıza gelmelisiniz. Çünkü bu fuar çok yüksek bir teknoloji sunuyor. Avrupa'da veya Amerika'da gidip görebileceğiniz, fuarlarda gördüğünüzde etkilenebileceğiniz bütün teknoloji burada. Hepsini ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Meslek yüksekokulundaki arkadaşlar, bu işe gönül vermiş mühendisler ya da ben bu işi yapmak istiyorum diyen arkadaşların buraya gelip bu teknolojiyi görmelerini tavsiye ediyorum. Burada yüksek teknoloji, yapay zeka, dijitalleşme ve robot otomasyonu görecekler. Fuarın hedeflediği en önemli etken verimlilik. Bizce verimlilik Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Dünya'nın en çok çalışan 3'üncü milletiyiz ama verimlilik konusunda sıkıntılarımız var. Bu verimliliği artırabilirsek eğer hem daha çok para kazanmamız artacak hem de bizim önümüzü açacak etkenlerden birisi olacak. Bu fuarda binin üzerinde makine sergilenecek. Sadece buradaki bin makine satıldığında bir vardiya da bizim bin tane daha yeni istihdama ve çalışana ihtiyacımız olacak. İki vardiyada iki bin, üç vardiyada üç bin şeklinde ilerleyecek" dedi.

ERSÖZLÜ: BU FUARDAN YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARİ HACİM BEKLİYORUZ

Geleceğe ve yatırımlara yön verecek bir fuar olduğuna değinen Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Teknolojilerin geldiği noktayı, üretimde dijitalleşmenin, sanayide verimli tekniklerle üretim yapmanın, inovatif fikirlerin, yapay zekanın ve robotik sistemlerin görücüye çıktığı bir fuar olacak. 120 civarında robot içeride sergileniyor. Gelen ziyaretçiler deneyim alanımızda kullanılan teknolojik, robotik ürünler ve yapay zeka ürünlerini inceleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda Teknozone olarak oluşturduğumuz bölümde start-up firmaları teknolojik, inovatif ürünlerini ve robotik sistemlerini tanıtacaklar. 2 yılda bir hazırlanan bu fuar çok stratejik ve önemli. Avrasya coğrafyasına hitap eden ve kendi alanında bölgesinin en önemli platformu olan fuarımıza 32 ülkeden bin civarında firma katılıyor. Bunların 110 tanesi direkt milli olarak katılan İtalya, İsviçre, İspanya, Almanya, Çin, Güney Kore ve Tayvan'dan gibi ülkeler. Artık dünyada aranılan bir marka olarak MAKTEK Avrasya var. Bu fuarı da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şu anda yapılan çalışmalar ve aktiviteler, 90 civarı ülkeden 85 bin ziyaretçinin geleceğini gösteriyor. Daha ilk saatlerden itibaren önemli girişler oldu. İnşallah hep beraber emeğimizin karşılığını alırız" diye konuştu.

"Kaliteli ürünlerin üretilmesi önceliğimiz" diyen Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü Ersözlü sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hedefimiz teknolojiyi yakından takip ettirebilmek. Üretimin her dalında dijitalleşmeyle beraber verimli tekniklerle üretimi artırmak ve bu tekniklerle birlikte maliyetlerin düşürülmesiyle birlikte Türk makine ihracatına da katkı sağlamak. Bu fuardan yaklaşık 2 milyar dolarlık ticari hacim bekleniyor. Türkiye'deki makine ihracatına da bu fuarın yüzde 20 – 25 civarında artış sağlayacağını düşünüyoruz."

'OPEN DESİGN İSTANBUL' ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

MAKTEK Avrasya Fuarı'nın ilk günü, TİAD tarafından düzenlenen 'Open Design İstanbul Tasarım Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. 'Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım' teması altında, endüstriyel tasarımcılarla sanayicileri daha fazla iş birliğine teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, 'CNC Takım Tezgahı için Robotik Yükleme/Besleme Sistemi Tasarımı' konseptiyle gerçekleşti. Ayrıca Tüyap Fuarcılık Grubu yurt dışı ofisleri aracılığıyla odak ülkelere özel davetlerle 'Elit Plus' ziyaretçi programı düzenlendi.

SEKTÖRDEKİ İNOVASYONLAR DİJİTAL DÖNÜŞÜM DENEYİM ALANI'NDA

Fuarda bulunan Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı; CNC üretim süreçlerini sanal ortamda izleyip yönetme imkanı sunan ve üretim süresini kısaltan 'Dijital İkiz' projesi, fabrika yönetimine uzaktan müdahale olanağı sağlayan 'MES Yazılımı', Manus'un üretim kodlarını optimize eden 'CNC Simülasyonu' ve Tekyaz'ın SolidCAM Shop projeleri bulunduruyor. Sosyal robotlar olan Mini ADA ve ADA 7 ziyaretçilerle buluşurken bu yıl ilk kez oluşturulan Technology Zone; akıllı üretim teknolojileri, otomasyon sistemleri, robotik çözümler ve dijital dönüşüm gibi geleceğin sanayi trendlerini konu alıyor.

FUAR KAPSAMINDA MÜHENDİS ÖĞRENCİLER İÇİN BURS FONU

MAKTEK Avrasya, TİAD yönetimi liderliğinde alınan kararla mühendis öğrenciler için bir burs fonu oluşturulacak. TEV iş birliğiyle hayata geçen bu sosyal sorumluluk projesi gelecek yeni nesillere dokunmayı hedefliyor. Bu yıl bir ilk olan bu proje, 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na kadar sürecek ve sonraki yıllarda da devam edecek.

SEMİNER TAKVİMİ

Sektör oyuncularını bir araya getirmenin yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımını da amaçlayan fuarda, ilk gün 12A Salonu'nda İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanı Rana Karakoç, 'KOBİ'lerde Dijitalleşme ve Verilen Destekler' başlıklı bir seminer verdi.

Ardından, bugün saat 11.00-12.30 arasında MİB YK ve AAG Makina YK Üyesi İlknur Cantürk'ü 'Sanayide Kadın İstihdamı' sunumuyla başladı. Sonrasında saat 13.00-14.00 arasında Sınai Mülkiyet Uzmanı Semiha Nur Tosun'un 'Dijital Dönüşümün IP Ofisleri Üzerindeki Etkisi' semineri ve saat 14.30-15.30 arasında Prof. Dr. Yusuf Kaynak'ın 'İleri İmalat Teknolojileri' sunumu gerçekleştirildi.

2 Ekim Çarşamba günü ise saat 11.00-12.30 arasındaki İlknur Cantürk'ün 'Mesleki Eğitimde Kadın' semineri ve saat 14.30-15.30 arasında Tekyaz CEO'su İlker Uludağ'ın 'Teknolojik Yazılımlar' konulu sunumu yer alacak.

BİLETLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİR

MAKTEK Avrasya Fuarı'nı ziyaret etmek isteyenler biletlerini online olarak da alabilirler. Ziyaretçiler, web sitesinden fuar katılımcılarına göz atarak, görüşmek istedikleri firmaları önceden planlayabilirler.

5 Ekim'e kadar saat 10.00'da kapılarını açan fuar, ilk dört gün 19.00'a, son gün ise 18.00'e kadar ziyaret edilebilir.