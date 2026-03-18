MAKÜ 20. Yılını Kutluyor
18.03.2026 00:15
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 20. yılı dolayısıyla iftar programı düzenledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 20. yılını kutluyor.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de iftar programında kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Dalgar, burada yaptığı açıklamada, 34 bini aşkın öğrenciye ulaşan MAKÜ'nün akreditasyon, bilimsel yayın ve uluslararasılaşma alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Üniversitede 40 farklı ülkeden bin 520 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Dalgar, bu sayının artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Prof. Dr. Dalgar, MAKÜ'nün gelişim vizyonunun iki temel eksen üzerine kurulduğunu, bunların tarım-hayvancılık ile spor olduğunu dile getirdi.

Yeni kurulan tıp fakültesinin klasik bir modelle değil, spor hekimliği odaklı bir anlayışla yapılandırıldığını belirten Dalgar, dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel takımların sporcu sağlığı, performans analizi ve spor psikolojisi gibi alanlarda hizmet alabileceği bir merkez kurmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Pasta kesimi ile program sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
