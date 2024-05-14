MAKÜ Öğrencileri, Depremde Kaybettikleri Arkadaşları İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu - Son Dakika
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MAKÜ Öğrencileri, Depremde Kaybettikleri Arkadaşları İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu

MAKÜ Öğrencileri, Depremde Kaybettikleri Arkadaşları İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri arkadaşları anısına kampüste hatıra ormanı oluşturdu. Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, anma programı düzenleyerek vefat eden arkadaşları için yazdıklarını okudu. Ardından fakültenin önündeki alana fidanlar diken öğrenciler ve akademisyenler, hatıra ormanına yitirdikleri öğrencilerin isimlerini verdi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, programı düzenleyen öğrencilerin davranışını övgüyle karşıladı ve Türkiye'nin bir araya gelmeyi başarabilen büyük bir millet olduğunu vurguladı. Arkadaşları ise projeyi hayata geçirerek Merve, Buse ve Zelal'i hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

14.05.2024 15:55
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri arkadaşları anısına kampüste hatıra ormanı oluşturdu.

Eğitim Fakültesi'nde okuyan, 6 Şubat 2023'te memleketleri Hatay ve Adıyaman'daki depremlerde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Merve Aslan, 2. sınıf öğrencisi Merve Buse Bastacı ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Zelal Durmaz'ı öğretmenleri ve arkadaşları unutmadı.

Fakülte önünde anma programı düzenleyen öğrenciler, vefat eden arkadaşları için yazdıklarını gözyaşlarıyla okudu.

Programın ardından fakültenin önündeki alana yaklaşık 100 çam ağacı fidanı diken öğrenciler ve akademisyenler, oluşturdukları hatıra ormanına yitirdikleri öğrencilerin isimlerini verdi.

Programına katılan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, 6 Şubat'taki asrın felaketinde bazı öğrencileri kaybettiklerini söyledi.

Depremde hayatlarını kaybeden öğretmen adayları öğrencilerini andıklarını belirten Dalgar, hatıra ormanında onların isimlerini yaşatacaklarını aktardı.

Prof. Dr. Dalgar, programı düzenleyen öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un anlayışına ve onun ismini taşıyan üniversiteye yakışır bir davranış sergilediğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle bir felaket tekrar etmez, bu yaşananlardan gerekli derslerimizi çıkararak önlemlerimizi alabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, zor zamanlarda bir araya gelmeyi başarabilen büyük bir millet, bu çok kıymetli." diye konuştu.

Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Mıhladız Turhan da "Arkadaşları ağaçlar yeşerdikçe onların sonsuz olmasını arzu etti. Onları kaybetmenin acısını yaşıyoruz." dedi.

Fatma Nur Yıldırım ise arkadaşlarını unutmadıklarını dile getirerek "Adlarını fakültemizde yaşatacağız, onlarla yaşadıklarımız dün gibi aklımızda. Allah mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Vefat eden öğrencilerin sınıftan ve yurttan arkadaşları Seda Uçar, Azra Ataş ve Melis Ekis de arkadaşlarını unutmamak ve isimlerini yaşatmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini, Merve, Buse ve Zelal'in iyi kalpli, yardımsever ve arkadaş canlısı insanlar olduklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MAKÜ Öğrencileri, Depremde Kaybettikleri Arkadaşları İçin Hatıra Ormanı Oluşturdu - Son Dakika

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