Malatya Battalgazi\'de mahalleleri bağlayan 10 kilometrelik yol 9 metreye genişletildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kapıkaya, Karatepe ve Şişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 4 metre genişliğinde olan yolda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.