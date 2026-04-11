Malatya'da Gelecek İçin Projeler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Gündemli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, 1994 ruhu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışıyla hizmet, eser ve gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi.

Malatya'nın 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'dan sonra en çok etkilenen ikinci il olduğunu hatırlatan Başkan Er, Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve bakanlıkların çalışmalarıyla yerel yönetimlerin sinerjisi sayesinde şehrin ayağa kalktığını vurguladı. 'Sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz' diyerek, daha yaşanabilir ve gelişmiş bir Malatya oluşturduklarını, şehrin 'Doğu'nun Paris'i' olarak anılacağını ifade etti.

Geleceğe yönelik projelerden bahseden Başkan Er, Fuzuli Caddesi'nde 30 Nisan'a kadar bitirilecek çalışmalarla duble yol yapılacağını, Kernek'teki park alanının 35 dönüme çıkarılacağını, teleferik projesi ve hafif raylı sistemle ulaşımın iyileştirileceğini açıkladı. Ayrıca, alternatif su kaynağı projesiyle Fırat Havzası'ndan su getirileceğini, İkizce'deki arıtma tesisleri ve çamur kurutma üniteleriyle çevreye duyarlı çalıştıklarını belirtti.

Yol çalışmaları kapsamında, ikinci viyadük inşaatının başladığını, kırsalda 2 milyar lira, şehir merkezinde 3 milyar liralık yatırımlarla yolların rehabilite edildiğini ve genişletildiğini söyledi. Saray Mahallesi ve Kışla Caddesi gibi alanlarda prestijli projeler yürütüldüğünü ekledi.

Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 10 milyon Euro hibe alarak, enkaz ayrıştırmaları sonrası 800 bin metrekare alana Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu. Gençlik ve spor yatırımlarına değinerek, 4 milyar liralık yatırımla her noktada merkezler kurulacağını ve 20 gün içinde açılacak özel bir kütüphanenin hizmete gireceğini bildirdi.

Konuşmasını, 'Malatya emin ellerde' diyerek tamamlayan Başkan Er, 'Malatya halkı bize güvendi. Biz bu güvene layık olmak için sadakatle çalışmalıyız. Malatya'nın bir kuruşunu dahi heba etmeyeceğiz. Bir kuruşuna kimse göz dikemez' sözleriyle taahhütlerini yineledi.