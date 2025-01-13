Malatya Çarşısı Yıl Sonunda Teslim Edilecek - Son Dakika
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Malatya Çarşısı Yıl Sonunda Teslim Edilecek

Malatya Çarşısı Yıl Sonunda Teslim Edilecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası çarşının bu yıl içinde teslim edileceğini duyurdu.

13.01.2025 17:17
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden ayağa kaldırılan kent merkezindeki çarşının yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini söyledi.

Başkan Er, Emlak Konut tarafından yapım çalışmaları süren Malatya çarşısında gazetecilere, Merkez-1 denilen Akpınar Çarşısı'nın birinci etabının bitmek üzere olduğunu belirtti.

Birinci etaptaki 1300 dükkan, 763 ofis ve 134 konutun 2-3 ay içerisinde teslim edileceğini dile getiren Er, altında 1600 araçlık otopark bulunan Malatya çarşısının yapımının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Sami Er, şöyle devam etti:

"İnşaatlarımız hızla ilerliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve eskisinden daha da güzel olacak. Göç etmiş hemşehrilerimiz bize güvensinler, yavaş yavaş geri gelmeye başlasınlar inşallah. Malatya'mızda hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü eskisinden daha güzel bir Malatya inşa ediyoruz. Buna inanın."

"2025 yılı sonunda hak sahipleri konutlarına kavuşmuş olacak"

Malatya'da toplam 77 bin 116 konutun ihalesinin yapıldığını aktaran Er, "Allah izin verirse 2025 yılı sonunda 79 bin 197 hak sahibinin konutu teslim edilmiş olacak. 2025 yılı sonunda hak sahiplerinin tamamı konutlarına kavuşmuş olacak. 15 Ocak'ta, maksimum 20 Ocak'a kadar Malatya'nın bütün ihaleleri tamamlanmış olacak. Ondan sonra yeni yeni yerler, yeni rezerv alanı tespit ederiz. O da hak sahipleri değil de vatandaşlara verdiğimiz sözler var. 15 bin konut sözümüz vardı, kiracılara, alt gelir grubuna, sosyal konut... İnşallah onlara yönelik konutlara başlayacağız." diye konuştu.

Yeraltı suyu için drenaj projesi

Sami Er, Malatya çarşısında çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Malatya'mız rezerv alanlarıyla yeniden inşa edilirken Akpınar çarşımızın tamamı, birinci ve ikinci etaplar da bitecek. Buralarda çok ciddi yeraltı suları çıktı. Saray mahallemizin de inşaatı sürüyor. Orada da çok ciddi yeraltı suları çıktı. Aynı şekilde Valiliğimizin olduğu alanda da çok ciddi yeraltı suları var. Bizim bölgede mevcut olan yağmur suyu kanallarımız var. Fuzuli Caddesi'nden gelip çevre yolunun altından Çarmuzu Deresi'ne giden bin 600'lük hattımız var. Burada yeraltı sularını projelendirerek yağmur suyu kanalına bağlayıp Çarmuzu Deresi'ne deşarj edeceğiz. Bu su tarımsal sulamada kullanılacak. Bu çalışmayla toplamda 12 kilometre bir drenaj hattı oluşacak, maliyeti 247 milyon lira."

Kaynak: AA

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