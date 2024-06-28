Malatya\'da 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Fenerbahçe, Mourinho ile siftah yapıyor

MALATYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 kilo 558 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kale ilçesi girişinde arama yaptığı bir yolcu otübüsünde 13 kilo 558 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, çantanın sahibi olan A.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber- Kamera Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA