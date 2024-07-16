Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

Malatya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, AK Parti milletvekilleri ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan izlendi. Program, ilahi dinletisi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

16.07.2024 01:31
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MALATYA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

Akşam saatlerinde Sümer Parkında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, AK Parti milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ile etkinliği takip etti. Alana gelen yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan izledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Malatya 15 Temmuz'daki destansı duruşu ile milletimizin birliğine ve kardeşlik şuuruna olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yad ederken bu büyük milletin ne denli güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi ile milletimizin bağımsızlığı ve demokrasisi hedef alınmıştır. Ancak bu hain girişim karşısında milletimiz tek yürek tek vücut olarak direndi. 251 kardeşimiz şehadet mertebesine 2 bin 700'ün üzerinde kardeşimiz gazilik mertebesine erişti. Bu kahramanlarımız vatan aşkı ile vücutlarını hain darbecilerin el koyduğu tanklara karşı siper etmiş bir lahza bile geri atmayarak 15 Temmuz destanını yazmıştır." diye konuştu.

Program İl Müftülüğünün ilahi dinletisi ve İl Emniyet Müdürlüğü ve 2. Ordu Garnizon Komutanlığı bando ekibinin müzik dinletisi sonrası okunan sala ile son buldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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