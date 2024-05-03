Malatya\'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ebeveyn banyosunda yakalandı

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Malatya'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ebeveyn banyosunun havalandırma boşluğunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit" gibi suçlardan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın adresi belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü, ebeveyn banyosunun havalandırma boşluğunda yakaladı.

O.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.