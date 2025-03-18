Malatya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü törenleri - Son Dakika
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Malatya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü törenleri

Malatya'nın Kale, Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

18.03.2025 15:16
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Malatya'nın Kale, Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, şehit aileleri ve gaziler, İzollu İlkokulu önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Karalar, konuşmasında, vatanın ve milletin bekası için canlarını feda eden ve şehitlik mertebesine ulaşan kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Anma programı, okulun konferans salonunda şiirler okunması ve gösterilerle sürdü.

Yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Nurullah Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Vekili Murat Yıldırım da katıldı.

Hekimhan

Hekimhan ilçesindeki tören ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.???????

Daha sonra katılımcılar şehitliği ziyaret etti.

Ardından öğretmenevi konferans salonunda slayt gösterimi yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, şiirler okundu, müzik dinletisi düzenlendi.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Adil Sarıgedik, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir'de de Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mehmet Kılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi salonundaki programda ise Kur'an-ı Kerim okundu, öğrenciler gösteri sundu.

Darende

Darende'de ise tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Hasan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi'nde İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından dua edilmesiyle sürdü.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni Sümeyra Turgud, konuşmasında, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini belirtti.

Şiirler okunup şarkıların seslendirildiği programda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konulu resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Somuncu Baba Külliyesi'nde mevlit okundu. İlçe Müftüsü Sinan Şen, mevlidin ardından okunan hatimlerin duasını yaptı.

Programlara Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Gül Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Murat Acar, Emniyet Müdürü İlhan Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Böke ve İlçe Müftüsü Sinan Şen katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü törenleri - Son Dakika

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