Malatya'da 2. Yedili Çapraz Karaciğer Nakli Gerçekleştirildi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünce ikinci kez yedili çapraz karaciğer naklinin gerçekleştirdiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aynı anda 14 ameliyathanede, 50'si cerrah olmak üzere 120 kişilik ekibin eş zamanlı ve aktif olarak gerçekleştirdiği yedili çapraz karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, yedi donör ve yedi alıcıdan oluşan yedili çapraz karaciğer naklini yaptıklarını belirterek, "Bu operasyon, dünya tarihinde ikinci kez yapılıyor. İlki de yine Malatya'da gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyanın başka bir yerinde bu büyüklükte bir operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki 17 üçlü çapraz karaciğer naklinin 14'ü İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildi"

Dünyada bugüne kadar 17 tane üçlü çapraz karaciğer nakli yapıldığını, bunların 14'ünün İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildiğini bildiren Yılmaz, "Şimdiye kadar dünyada 7 tane dörtlü çapraz karaciğer nakli yapıldı bunların hepsi Malatya'da gerçekleştirildi. 3 tane altılı, 3 tane beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Bunların da hepsi burada gerçekleştirildi. Yedili çapraz karaciğer naklini yine ilk kez biz yapmıştık. Bugün tarihi bir gün, ikinci yedili çapraz karaciğer naklini de biz yaptık." diye konuştu.

Malatya'daki operasyon ekibinin güçlü bir kadrodan oluştuğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Operasyon aynı anda 14 ameliyathanede yürütüldü ve 50 cerrah aktif olarak çalıştı. Anestezistler, hemşireler, yardımcı personel, anestezi ve radyoloji teknisyenleri de dahil edildiğinde toplamda 120 kişi bu operasyonlarda görev aldı. Böylesi karmaşık operasyonlar için güçlü bir ekip, gelişmiş fiziki olanaklar ve ileri tıbbi teçhizat gerekiyor. Burada inanılmaz bir eğitim potansiyeli var, genç akademisyenler yetişiyor ve her ne kadar bazıları batıya göç etse de bu güçlü yapıyı hiçbir şekilde zayıflatmıyor."

"Dünya çapında bir karaciğer nakil programı oluşturduk"

Türkiye ve yurt dışından birçok hastanın İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne başvurarak sağlıklarına kavuştuklarını vurgulayan Yılmaz, "İnanılmaz yapıda teçhizatımız var. Dünya çapında bir karaciğer nakil programı oluşturduk. Bugün sanıyorum ki bu yılın 200'üncü karaciğer naklini yapıyoruz. Şimdiye kadarki yaptığımız çapraz karaciğer nakli sayısı 157 olacak. Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kırım ve Yemen gibi ülkelerden gelen hastalar da çapraz karaciğer nakli sayesinde tedavi olma şansı yakalıyor." bilgisini verdi.

Türkiye ve dünyada çapraz karaciğer nakli ve uyumsuz canlı donörlerle ilgili Malatya'nın adres gösterildiğinin altını çizen Yılmaz, "Ülkemizde ve dünyada karaciğer hastaları için önemli bir bilinç oluştu ve hastalar çapraz karaciğer nakli için Malatya'ya başvurmaya başladı. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü çapraz karaciğer nakil sisteminin şu anda tüm dünyadaki küresel öncüsü diyebiliriz." açıklamasını yaptı.

"Boston'dan iki Türk profesörün geliştirdiği algoritmayı kullanıyoruz"

Çapraz karaciğer nakillerinin birden fazla bilim dalının iş birliği ile başarılan bir yöntem olduğunu aktaran Yılmaz, "Boston College'den iki bilim insanıyla çalışıyoruz. Prof. Dr. Tayfun Sönmez ve Prof. Dr. Utku Ünver 2012'de çapraz böbrek nakilleriyle 'Ekonomi Alanında Nobel Ödülü' kazanan ekipteki en önemli role sahip ekonomistler. Onların geliştirdiği algoritma sayesinde çoklu çaprazlar söz konusu. Çapraz karaciğer nakli gerçekten son derece yenilikçi yaklaşım." değerlendirmesinde bulundu.

Organ bağışının önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün de nitekim 7 canlı vericili karaciğer nakli içerisinde, çapraz karaciğer nakli içerisinde bir hastamız Kırım'dan başvurdu. Aslen Türk kendisi ama Kırım'da yaşıyor. Annesiyle geldi, uzun zamandan beri karaciğer nakli bekleyen bir kız çocuğu. Bu çapraz karaciğer nakli sayesinde bir hastamızdan karaciğer grefti bulabildi. Annesi de başka bir hastaya karaciğer verdi. Son derece iyi bir sonuç elde edebildik diyebilirim."