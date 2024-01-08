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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

08.01.2024 - 16:26,  Güncelleme: 16:37
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AFAD, Malatya Pütürge'de saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19'da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Deprem, kentte panik yarattı.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya\'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
YORUMLAR (1)
  • ERŞAN KUNERİ: buu sizeee azz bileeee.. Yanıtla 27 55

Ali Yerlikaya, Pütürge, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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