Malatya\'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Malatya Pütürge'de saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19'da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Deprem, kentte panik yarattı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.