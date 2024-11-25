Malatya\'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem: Bakan Yerlikaya\'dan Açıklama

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

ANKARA,