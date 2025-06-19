Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, 9 bin 162 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi.

Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki törende ise Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ve İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök, vatandaşlara afet konutlarının anahtarlarını takdim etti.

Törenle, "asrın felaketi"nden etkilenen Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Evinin anahtarını teslim alan afetzedelerden Nergiz Özen, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu belirterek, "Evimiz çok güzel, çok ideal. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, kısa sürede yaralarımızı sardılar, evlerimize kavuşturdular, mağduriyetimizi giderdiler. O yüzden çok mutluyuz. Evimizi de çok beğendik. Doğa ile iç içeyiz." dedi.

Melek Gezen de evini çok beğendiğini ve memnun olduğunu dile getirerek, "Çok güzel olmuş, Allah razı olsun." diye konuştu.

Bilal Yetkin ise "Evimiz güzel, teşekkür ediyoruz, yapandan, yaptırandan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Memnunuz." ifadesini kullandı.