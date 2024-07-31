Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde çıkan aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan M.B, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

31.07.2024 17:11
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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde dün aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıkmış, kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaralamış, yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamış, şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim olmuştu.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Kavga, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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