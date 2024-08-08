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Malatya'da araç kurşunlama olayına karışan 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesinde F.İ ve M.İ. isimli şahıslara ait araçların kurşunlamasıyla ilgili gerçekleştirilen soruşturmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

F.İ ve M.İ. ile aralarında ticari anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen şüpheliler M.A, M.A, S.A. ve M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.