Malatya'da araç kurşunlama olayında şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da araç kurşunlama olayında şüpheli tutuklandı

Malatya\'da araç kurşunlama olayında şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 tabanca ile 9 mermi ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

01.06.2024 17:51
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde araç kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cirikpınar Mahallesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen A.Ş, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 1 tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.

"Silahla yağma" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da araç kurşunlama olayında şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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