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Malatya'da ateşli silahla yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda darp ve silahlı saldırı sonucu T.G. yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan Ö.F.Y. ile A.İ. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.