Malatya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

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Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çöşnük Mahallesi'nde M.K. ve F.Ö. ile İ.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. ve F.Ö. bıçakla yaralanırken, İ.S. darbedildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İ.S, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.