Malatya\'da çalıntı tarım aracıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da çaldıkları tarım aracıyla mahalle bekçilerine yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde, "çapa motoru" diye isimlendirilen tarım aracını iten 2 kişiyi gören bekçiler, şüphelilerin çelişkili beyanda bulunması üzerine aracın B.T'ye ait olduğunu ve çalındığını tespit etti.

Battalgazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen zanlıların tarım aracını satın aldıklarına dair sahte belge hazırladıkları, satışı yapan kişi olarak görünen A.E.K'nin Bursa'da yaşadığı ve otizmli olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.B. ile H.B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.