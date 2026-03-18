Malatya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

Malatya\'da Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
18.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malatya'nın Hekimhan, Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Hekimhan'daki programa, Hekimhan Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Tank Albay Serdar Mercan, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı İsa Gündüz, gazi dernekleri ile siyasi partilerin temsilcileri çelenk sundu.

Program, şehitlik ziyareti sonrası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda slayt gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi

Darende

Protokol üyeleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi'nde dua merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duanın ardından abide gezildi.

Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi tarafından İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Müdürü Ünal Çifçi, Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi.

Törene, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, kurum müdürleri, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Protokol üyeleri, Doğanşehir Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fen Lisesi'nde devam etti.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler, tiyatro gösterisi ve koro dinletisinde bulundu.

Program, öğrencilerin şiir dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:10:58. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.