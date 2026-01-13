Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'ne Ait Arsa Deprem Dosyası Sonucunda İcradan Satışa Çıkarıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da bir yurttaşın, Yeşilyurt Belediyesi iştiraki olan şirket tarafından inşa edilen ve 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasar alan konutuna ilişkin tüketici mahkemesinde açtığı tazminat davası kabul edildi. Tazminatın tahsili için belediyeye ait arsa icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Bekir Elkoca adlı yurttaş, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan konutuna ilişkin maddi zararının tazmini için AK Parti yönetimindeki Yeşilyurt Belediyesi iştiraki olan ve Yeşilyurt 1 Konutları'nı inşa eden Yeşilyurt İşgem Teknoloji İş Geliştirme Girişim Hizmetleri İmar İnşaat Gıda ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine dava açtı.

Malatya 1. Tüketici Mahkemesi, yargılama sonucunda belediyenin ayıplı bina inşasından sorumlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme gerekçesinde, yapının deprem yönetmeliğine ve teknik şartnamelere uygun inşa edilmediği, taşıyıcı sistem ve beton kalitesine ilişkin eksiklikler bulunduğu belirtildi. Depremin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği vurgulanırken, tüketicinin ayıp ihbarı yükümlülüğünün bulunmadığı ifade edildi.

Davacının başlangıçta 150 bin lira olarak talep ettiği maddi tazminat, yargılama sürecinde ıslah edilerek 1 milyon 530 bin liraya yükseltildi. Mahkeme, zararın dairenin dava tarihindeki rayiç yapım bedeli esas alınarak hesaplanmasına karar verdi.

Belediye arsası icrada

Mahkeme kararının ardından, tüketicinin avukatları tazminatın tahsili için icra yoluna başvurdu. Malatya İcra Dairesi'nin dosyası kapsamında Yeşilyurt Belediyesi'nin Mollakasım Mahallesi Zemi mevkisindeki yaklaşık 750 metrekarelik arsa satışa çıkarıldı. Arsanın muhammen bedeli 3 milyon 768 bin 755 lira olarak belirlendi. Taşınmazın birinci artırmasının 12-19 Ocak 2026, ikinci artırmasının ise 4-11 Şubat 2026 tarihleri arasında esatis.uyap.gov.tr üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Aynı şirket, Yeşil Topsöğüt Konutları'ında da yıkımla gündeme geldi

Belediye iştiraki olan aynı şirket, Yeşilyurt Belediyesi tarafından "Sağlam zemin, güvenli yapı" sloganıyla ve "8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı" olduğu belirtilerek hayata geçirilen Yeşil Topsöğüt Konutları'nı da inşa etti.

Tesliminden yaklaşık altı ay sonra 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, 7 bloktan oluşan ve 136 daire ile 6 işyerinden oluşan sitede bazı bloklar için iki kez "ağır hasarlı" raporu düzenlendi. Uzun süren belirsizliğin ardından, sitedeki 4 blokun yıkımına başlandı, kalan bloklar için ise güçlendirme kararı alındı.

Yeşil Topsöğüt Konutları'nda ağır hasar alan daire sahiplerinin Yeşilyurt Belediyesi'ne ve belediye iştiraki şirkete karşı tüketici mahkemelerinde dava açtığı, bu süreçte belediye meclisi kararıyla sulh yoluna gidildiği ve hak sahiplerine TOKİ tarafından yeni konutlar verildiği bildirildi.