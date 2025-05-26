Malatya'da Deprem Tepeleri Oluştu - Son Dakika
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Malatya'da Deprem Tepeleri Oluştu

26.05.2025 00:36
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Malatya'da depremler sonrası enkazlardan yükselen 'deprem tepeleri', acıların anıtı haline geldi.

Malatya'da depremin izleri dağ oldu

Hayallerin ve hatıraların altında kalan enkaz dağları görenleri hüzne boğuyor

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da, yıkılan evlerin molozlarından adeta 'Deprem tepeleri' oluştu. Şehir mezarlığı yakınlarındaki boş arazide yükselen enkaz dağları, yalnızca beton ve demirden değil, bir şehrin hafızasından, hayallerinden ve acı dolu hatıralarından oluşuyor.

Malatya'da depremin üzerinden geçen zamana rağmen Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentin dört bir yanından kamyonlarla taşınan molozlar, Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığı yanındaki alana dökülüyor.

Buraya taşınan molozlar, iş makineleriyle ayrıştırılıyor. Ancak gün geçtikçe yükselen bu yığınlar artık birer moloz değil, acıların sessiz anıtı gibi duruyor. Enkazdan oluşan dağlar, halk arasında "deprem tepeleri" olarak anılmaya başlandı.

Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 7 milyon ton enkaz toplandığı, bu rakamın her gün 1100 ila 1200 kamyonluk yeni hafriyatla arttığı belirtiliyor. Üç ayrı bölgede ayrıştırma çalışmaları yürütülürken, bu alanlardan biri MESTON şirketi aracılığıyla işlenecek. Avrupa Birliği'nden sağlanan fonlarla burada bir konkasör şantiyesi kurulacak. Demirler ayrıştırılacak, molozlar ise yol yapımı ve altyapı çalışmalarında değerlendirilecek.

Malatya'da 78 farklı rezerv yapı alanında süren çalışmalar sonucu temiz toprak hafriyatları da çıkıyor. Bu toprakların, uygun alanlara serilip üzeri yeniden toprakla örtülerek düzenleneceği, çevresel rehabilitasyon çalışmalarının yapılacağı ifade ediliyor.

Şehirde yeni döküm alanları belirlenirken, bu sahalar kentin dört bir yanında yükselen moloz yığınlarını düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da bin 237 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 444 kişi yaralanmıştı. Kentte 5 bin 768 bina yıkılmış, 35 bin 907 bina da ağır hasar alarak sonradan yıkılmıştı.

Bugün o yıkılan evlerden geriye, şehir mezarlığının sessizliğinde yükselen "deprem tepeleri" kaldı. Her biri bir evin, bir hayatın, bir hatıranın kalıntısı.

Kaynak: İHA

Malatya, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Deprem Tepeleri Oluştu - Son Dakika

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