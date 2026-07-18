Malatya'da Depremde Çatıda Çökme - Son Dakika
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Malatya'da Depremde Çatıda Çökme

18.07.2026 08:26
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Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonucunda 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme yaşandı.

2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KISMİ ÇÖKME

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilçenin Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Depremle birlikte binada oturanlar sokağa çıktı. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

AĞIR HASARLI BİNANIN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Yine Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği gerekçesi ile çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı. AFAD ekipleri binada kontrollerini sürdürüyor.

Cahit ÖZÇELİK/MALATYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Depremde Çatıda Çökme - Son Dakika

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